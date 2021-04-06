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Şanlıurfa'da korkunç olay! Kuaförde tıraş olurken öldürüldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Selim Üngün kuaförde tıraş olurken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kaçan saldırganlar her yerde aranıyor.

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Sabah saatlerinde meydana gelen olayda kuaförde tıraş olan Selim Üngün, içeri giren kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Berber koltuğunda vücuduna 14 mermi isabet eden Selim Üngün, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar kuaförün yakınlarında bulunan Ali Üngün'ü de tabancayla vurarak yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selim Üngün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Ali Üngün ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Üngün'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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