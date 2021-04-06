Murat Kekilli 'inanmıyorum' deyip tweet attı! Sözlerine tepki yağdı

Şarkıcı Murat Kekilli, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına inanmadığını açıkladı.

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52 yaşındaki sanatçı Murat Kekilli, Twitter hesabından yaptığı koronavirüs açıklamalarıyla büyük tepki çekti. Covid-19'a inanmadığını belirten Kekilli "Daha önce de dediğim gibi covid yalanına inanmıyorum. İnananlara da saygım var. Kim neye inanmak istiyorsa da buyursun, engelleyen yok" tweetini paylaştı. Kekilli'nin tweetine 240 yanıt ve 2 bini aşkın beğeni geldi. Kendisine tepki gösterenlere Kekilli "Bill amca ile Elon baba sevsin sizi covid sevdalıları." diyerek yanıt verdi.