AK Parti milletvekili Abdulkadir Özel'den 'CHP'li akraba' tepkisi! Yanlış bir habercilik

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, bildirici amirallerin bazılarının CHP'li olması ve CHP'li akrabaları bulunması haberlerine tepki gösterdi. Özel, bunun yanlış bir habercilik dili olduğunu belirtip, asıl soruna işaret etti. İşte Özel4in o tepkisi...

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AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel, "Darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4’ü CHP üyesi çıktı, 15’inin de yakınlarının CHP üyesi olduğu belirlendi" haberlerine tepki gösterdi. Özel, ardından da asıl sorunun bu amirallerin görevde iken de CHP üyesi gibi davranmaları olduğunu söyledi.

Abdulkadir Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bildiriyi imzalayanların emekli oldukları için herhangi bir partiye üye olmalarında hukuki ahlaki siyasi hiçbir sorun yok. Hele yakınlarının konuyla ne alakası var. Bu yanlış bir habercilik dilidir!" dedi. Özel devamında ise şunları dile getirdi:

- Asıl sorun bu emekli maşaların görevdeyken de CHP’li gibi hareket etmesi ve TSK’yı muvazzafken de siyasete alet etmeleridir. CHP’li ve İP’li yetkililerin darbe imalı bildiriye sahip çıkması, bu zihniyetin millete değil, vesayetçi zihniyete yaslandığını göstergesidir.

- Mütekaid maşaların derdinin ne Doğu Akdeniz ne Montrö olmadığı aşikardır. Aksine bu bildiri, Doğu Akdeniz’de elde ettiğimiz kazanımları hazmedemeyen çevrelerin ve ülkelerin ekmeğine yağ sürmek, ajandasına ortak olmaktır.

- Yegane mahareti; milletin değerlerine düşmanlık ve milli irade hazımsızlığı olan bu jakoben kafanın asıl niyeti 15 Temmuz’da başarılamayan politik dizaynı gerçekleştirme hevesidir. Dikkatleri darbeci kafanın yakınlarına değil, bunlara alenen destek olan “SİVİL” ayağa çekmek gerek.