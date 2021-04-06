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Kocaeli'de babasına yardım etmek istemişti! Feci şekilde can verdi

KOCAELİ'de çatı kaplaması yapan babasına yardım ederken üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

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Olay, Körfez ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin çatısında kaplama yapan babasına yardım etmek isteyen Ömürhan Türkoğlu (23), çatıya çıktı. Babası ile birlikte bir süre çalışan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Düşmenin etkisiyle Türkoğlu ağır yaralanırken, olayı gören babası ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalbi durduğu belirlenen genç, ambulansa alınarak kalp masajı eşliğinde Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Türkoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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