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Kısa çalışma ödeneği bitti; MHP'li belediye 300 işçiyi ücretsiz izne çıkardı

Koronavirüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle ilgili tartışmalar sürerken, Konya’da MHP’li Ereğli Belediyesi 300’e yakın taşeron işçisini ücretsiz izne çıkardı. 

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Konya’nın Ereğli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, temizlik işleri, park ve bahçeler iye fen işlerinin de aralarında olduğu birimlerde görevli 300'e yakın taşeron işçiyle kültür merkezinde basına kapalı toplantı yaptı. Burada işçileri ücretli izine çıkartacağını söyleyen Oprukçu, "Yarın işe gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; toplantıda konuşulanlar hakkında bilgi veren bazı işçiler, şu bilgileri aktardı:

Ramazan ayı öncesinde ücretsiz izin adı altında işten uzaklaştırılmamız bizleri derinden üzdü. Asgari ücret ile bir nebzede olsun geçinmeye çalışıyorduk. Şimdi daha da zor durumda kalacağız. Belediye başkanımız kısa sürede tekrar alım olacağını ifade etti ancak süre vermedi. Yeniden alım olursa bütün işçiler ile tek tek görüşeceğini söyledi. WhatsApp’tan şahsımıza bilgi verileceği belirtildi. Alınan bu kararla adeta yıkıldık, tekrar alım olmasını bekliyoruz.

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