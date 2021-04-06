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Türkiye ile Azerbaycan ortak tatbikat başladı dosta güven düşmana korku

TÜRKİYE ve Azerbaycan orduları muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

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Türkiye ve Azerbaycan orduları ortak tatbikata başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türk ordularının muhabere birliklerinin ortak askeri tatbikatının başladığı duyuruldu.

Açıklamada, “Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı İlham Aliyev’in onayladığı plana göre bugün 6 Nisan tarihinde, Azerbaycanlı ve Türk askerlerin katılımıyla muhabere birliklerinin ortak taktik tatbikatı başladı" ifadelerine yer verildi. Tatbikatta muhabere askerlerinin birleşik bir iletişim sistemi düzenleme görevlerini icra ettiği ve muharebe eğitiminin yapılacağı bölgelere konuşlandırıldığı belirtildi.

Tatbikatta, muharebe birliklerinin modern iletişim araçları ve otomatik kontrol sistemleri kullandığı, birliklerin etkileşimini organize etme, saha komuta mevzilerini konuşlandırma ve diğer görevleri yerine getirdiği aktarıldı. Tatbikat 8 Nisan’a kadar devam edecek.

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