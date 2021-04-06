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HABER /  EKONOMİ

JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

JPMorgan, Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 11.2’den yüzde 13.4’e yükseltti. Yüzde 10.5 olan 2022 yıl sonu TÜFE tahminini ise değiştirmedi.

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Üretici fiyatlarının maliyet baskısına işaret ettiği Mart ayı enflasyon verilerinin ardından JPMorgan, 2021 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisini güncelledi. JPMorgan, yılın geri kalanı için öngördüğü 400 baz puanlık kümülatif faiz indirimi tahminini ise 300 baz puana düşürdü.

Bloomberg'in haberine göre; JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci tarafından yayımlanan raporda Mart ayındaki TÜFE verisinde sürpriz olmadığı ancak fiyat dinamiklerinde kötüleşme yaşanabileceği belirtildi. Raporda Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyon beklentilerinde kötüleşmeye yol açabileceği kaydedildi.

TL'deki değer kaybı

"Türk Lirası'ndaki son değer kaybı maliyet fiyatları baskısını artırdı ve bu durum mart ÜFE verisine yüzde 4.1 aylık artış olarak yansıdı" ifadelerinin yer aldığı raporda fiyat baskılarının genele yayılmadığı vurgulanırken bu durumun faiz artırımlarının kümülatif etkisinin iç talebi sınırlamaya başladığı görüşünü desteklediği belirtildi.

6 aydır enflasyon yükseliyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon 6. ayda da yükselişini sürdürdü ve 2019 temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türk Lirası'nın yüzde 10'a yakın değer kaybettiği Mart ayında üretici fiyatlarındaki yüksek enflasyon da dikkat çekti.

Enflasyonda yükseliş ivmesi devam ederken maliyet baskılarının devam ettiği izlendi. Bu durum üretici fiyatlarında yüksek seviyenin gerçekleşmesine ve üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın daha da açılmasına neden oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 16.2 olurken, üretici fiyat endeksi ise yıllık bazda yüzde 31.2 arttı. Böylelikle üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makas 15 puana yükseldi.

Söz konusu makas kur şokunun yaşandığı 2018 yılında da hızla açılmış ve Eylül 2018'de 26 puanı aşmıştı.

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