BIST 1.425
DOLAR 8,14
EURO 9,63
ALTIN 454,82
HABER /  YEREL

Beyoğlu'nda İsrail uyruklu Türk vatandaşı otel odasında cansız halde bulundu

İSRAİL uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram Beyoğlu’nda kaldığı otelde ölü bulundu. Behmoaram’ın vücudunda darp veya kesik izine rastlanılmazken kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Abone ol

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. Otel görevlileri 3’üncü kattaki odasında 3 gündür çıkmayan Marsel Moiz Behmoaram’ın odasında kokular geldiğini belirledi. Kapıya çalan ancak cevap alamayan görevliler, müşterilerinin durumundan endişe ederek içeri girdi.

Görevliler odaya girdiğinde 71 yaşındaki Marsel Moiz Behmoaram’ın yatağın üzerinde hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112’ye bildirdi. İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri otele sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İsrail uyruklu Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Marsel Moiz Behmoaram’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

7 yıldır aynı otelde kalıyormuş
İsrail uyruklu Türk vatandaşı Marsel Moiz Behmoaram’ın yedi yıldır sürekli aynı otelde kaldığı öğrenildi. Behmoaram’ın son bir yıldır çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü ve pandemi döneminde mecbur kalmadıkça otel odasından dışarı çıkmadığı ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Behmoaram’ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Behmoaram’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için polisin incelemesi sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti
Galatasaray'da hezimetin faturası ağır oldu! Kadro dışı para cezası...
49 yıl önceki uçak kazasında sağ kalan yolcudan itiraf: Ceset yedik
Kocaeli'de babasına yardım etmek istemişti! Feci şekilde can verdi
Nevşehir'den acı haber! Öğretmen koronavirüsten öldü
Kemal Kılıçdaroğlu coştu! Bilim Kurulu üyelerinin hiçbirinin bilimle alakası yok
AK Parti milletvekili Abdulkadir Özel'den 'CHP'li akraba' tepkisi! Yanlış bir habercilik
Kısa çalışma ödeneği bitti; MHP'li belediye 300 işçiyi ücretsiz izne çıkardı
İzmir'de 3 konteynerden yasa dışı geçiş için bekletilen 100'e yakın sığınmacı çıktı
ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler bugün Viyana'da başlıyor
Yorumlar