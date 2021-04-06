Ömer Çelik'ten 'darbe' çıkışı: Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, son günlerin en tartışmalı konusu Montrö bildirisiyle ilgili yaptığı açıklamada "Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor. Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında 104 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayımladığı bildirinin 'art niyetli' olduğunu söyledi. Çelik, "Bu geçmişteki muhtıralarla aynı düzlemde değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir. 'Emekli askerler beylik tabancasıyla mı darbe yapacak?' deniyor. Bu iklim oluşturmakla ilgili." düşüncesini dile getirdi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eski muhtıralarda olduğu gibi"

- Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi olduğu gibi Ankara dışında olduğu bir günde, eski muhtıralarda olduğu gibi gece yarısı bildiri yayınladılar.

- Ne zaman AB- Türkiye ilişkileri normalleşecek olsa böyle girişimler olurdu. Yine AB liderleri gelmeden 3 gün önce benzer bir şey oldu.

Paranoyak olmamamız, takip edilmediğimiz anlamına gelmiyor.

- Az önce CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinledim. Keşke çıkıp 'Bu yaptığınız iş yanlış' deseydi.

"Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir"

Çelik, "Emekli amiraller bu işi yapmasalardı orduya yapmış oldukları hizmetlerle anılacaklardı. Bunlar bilmiyorlar mıydı, ne manaya geleceğini?" diye sordu.

Çelik, bildirinin 'art niyetli' olduğunu belirterek "Bu geçmişteki muhtıralarla aynı düzlemde değerlendirilmesi gereken bir meseledir. Bu tip bildiriler, darbe ortamlarının tetikleyicisidir. 'Emekli askerler beylik tabancasıyla mı darbe yapacak?' deniyor. Bu iklim oluşturmakla ilgili" görüşünü dile getirdi.