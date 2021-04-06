İstanbul halk ekmek Ramazan pidesi fiyatını açıkladı! Fırın pidesinin yarı fiyatına

İSTANBUL 'da Ramazan pidesi 2021 yılında 1 lira zamlanarak 4 lira oldu. Yumurtalı Ramazan pidesine de 1.5 lira zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise halk ekmek aracılığıyla Ramazan pidesini 1.5 liradan satacağını duyurdu.

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İSTANBUL Fırıncılar Odası 2021 yılı Ramazan pidesi fiyatlarına okkalı bir zam yaptı. Geçen yıl 3 liraya satılan 350 gramlık Ramazan pidesinin fiyatı 4 liraya çıktı. 350 gram yumurtalı ve susamlı Ramazan pidesinin fiyatı da 1.5 lira zamlandı ve 5 lira oldu.

Ramazan öncesi tat kaçıran bu haber sonrası İstanbul Halk Ekmek'ten iyi bir haber geldi. İBB halk ekmek aracılığıyla Ramazan Pidesini 1.5 liraya satacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu haberi twitter hesabından şu sözlerle duyurdu:

*Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1.5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz.

Geçen yıl fırınlarda pide kaç liraydı?

İstanbul'da Ramazan pidesi 2020 yılında 3 liradan satılmıştı. Yumurtalı pidenin fiyatı ise geçen yıl 3.5 liraydı.

İzmir'de 250 gram pidenin fiyatı belli oldu

İzmir'de de ramazan pidesine fırıncılar odası zam yaptı. Yayınlanan fiyat tarifesine göre bu sene İzmir’de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı önümüzdeki hafta başlıyor. İlk sahura 13 Nisan salı gecesi kalkılacak ve ilk oruç 14 Nisan çarşamba günü açılacak.