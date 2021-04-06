Zonguldak'da temizlik sırasında bulundu gören şaştı kaldı: 30 yıldır ilk defa böyle bir şey oldu
ZONGULDAK'ta temizlik sırasında ortaya çıkanlar köylüleri hayrete düşürdü. Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyde topraktan çıkanlar şaşırttı.
İlçeye bağlı Bılık köyünde muhtarlığın talebi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri tarafından mezarlık alanı açma çalışması başlatıldı. Çalılık alan, iş makinesiyle temizlenirken toprak altında taş mezar tespit edildi.
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Bir bölümü açılan mezarın içinde iskelet görülmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.
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Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlık etrafında önlem aldı.
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Ereğli Müze Müdürlüğü yetkilileri de mezar çevresinde inceleme yaptı.
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