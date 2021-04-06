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Fenerbahçe'de tüm vakalar negatife döndü

Fenerbahçe’de koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-Lacivertlilerde negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de koronavirüsü atlatarak antrenmanlara başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında perşembe günü deplasmanda Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.30’da başladı. Denizlispor karşısında maça ilk 11’de çıkan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar’ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Malatya’ya gidecek.

Öte yandan koronavirüs testi pozitif çıkan tüm isimler negatife döndü. Sarı-Lacivertlilerde negatife dönen 3 futbolcunun ardından, kalan 2 isim de koronavirüsü atlatarak antrenmanlara başladı.

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