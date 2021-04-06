Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 3 kişinin öldüğü kanlı olayın nedeni

KARTAL'da avukatlık bürosunda gerçekleştirilen silahlı saldırının, miras davasında anlaşmazlık nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

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Olay, Kartal Cevizli Mahallesindeki Anadolu Adliyesinin yakınlarında bulunan bir avukatlık bürosunda yaşandı. Aralarında bulunan miras davasında uzlaşmak amacıyla birbirlerinin dayı çocukları olan akrabalar avukatlık bürosunda bir araya geldi.

Taraflar miras paylaşımında anlaşmazlık yaşayınca taraflardan muhtar olduğu öğrenilen Ahmet Salih B.(62) silahına davrandı. Şahıs, akrabalarına silahını doğrultarak art arda ateş etti.

26 yaşında genç kız da cinayet kurbanı

Kurşunların hedefi olan Haluk Onat(58), Kebire Esra Ay M.(54), Ayşe Ece Ay M.(26) hayatını kaybederken Arzu O.(56) ve Ahmet Nuri O.(63) yaralandı.

3 kişinin katili muhtarın fotoğrafı.

Yalova'ya kaçtı

Olayda büroda bulunan avukatlardan ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis, olayın ardından kayıplara karışan şahsı Yalova'da silahıyla beraber yakaladı.