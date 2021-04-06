Çankırı Valisi Ramazan için uyardı! "Kimse kimseye iftara gitmesin"

ÇANKIRI Valisi Abdullah Ayaz, kentte koronavirüs yayılımında ilk sırada ev içi bulaşın olduğunu söyleyerek, "İnsanların birbirlerine gitmelerini, gelmelerini engelleyemiyoruz. Bu ramazan kimse kimseye iftara gitmesin, kimseyi çağırmayın" dedi.

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Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte vaka sayılarında yeniden artış yaşandığını söyledi. Vaka sayılarının her gün rekor tazelediğini belirten Ayaz, "2 Mart'ta 318'di vefat sayısı, şu an itibari ile 350 vefat sayısı. O günden bugüne 32 vatandaşımızı daha kaybettik. Hali hazırda şu anda hastanede yoğun bakımda 15 vatandaşımız tedavi görmekte. Bu hastalarımızın 4'ü entübe. Ama aşısının 2'nci dozunu olmuş ve üzerinden 14 gün geçmiş hiçbir hastamız yok yoğun bakımda. Bu gayet sevindirici. Hastanede toplamda 57 hastamız var. 42'si serviste, 15'i yoğun bakımda. Bu 42 serviste yatan hastamızın 30'u da 65 yaşın altında" dedi.

Ayaz, yeni kısıtlama kararının ardından önümüzdeki haftadan itibaren bir düşüş hedeflediklerini belirterek, "Ben tekrar tüm vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını, tedbirlik olmalarını istiyorum" diye konuştu. Vali Ayaz, vatandaşlara da aşı olma çağrısında bulundu.

'Birinci sırada ev içi bulaş'

Vali Ayaz, kentteki vakalarını analiz ettiklerini, ciddi bir uğraşın içinde olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Virüsün ana yayılımında birinci sırada ev içi bulaş var. Bu birinci sırayı bırakmadı. İnsanların birbirlerine gitmelerini, gelmelerini engelleyemiyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz. Ramazan ayında iftara gidip gelmeleri bu ramazan yapmayalım. Bu ramazan kimse kimseye iftara gitmesin, kimseyi çağırmayın. Apartman içinde bile bunu yapmayın. Anneye, babaya, birinci derece yakınlara da gidilmesin. Bu vatandaşlarımızdan en büyük isteğimiz. Herkes bu virüsü sağlıklı olduğunu düşündüğü insanlardan kapıyor. Hiç kimse pozitif olan birine gidip de bilerek hasta olmuyor. İnşallah önümüzdeki haftalardan itibaren vakalarda kırılma ve düşüş bekliyoruz."