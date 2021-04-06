BIST 1.426
DOLAR 8,16
EURO 9,67
ALTIN 457,19
HABER /  POLİTİKA

Ankara Valiliği'nden 'Gergerlioğlu'na kötü muamele' iddiasına ilişkin açıklama

ANKARA Valiliği, hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin açıklama yayımladı.

Abone ol

Ankara Valiliği, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Gergerlioğlu, HDP mücadelesinin sembollerindendir. Zulüm uyguladılar ama hiçbir şekilde boyun eğmedi, başını dik tuttu" sözlerinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" ifadelerine yer verdi.

Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, şöyle denildi: Terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkûmiyet cezası Yargıtayca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50’de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55’te cezaevine teslim edilmiştir.

Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Masal kitapları yazarı Hakan Bayhan: Bebeklere kitap verin; bırakın yırtsın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Ramazan pidesi fiyatları 2021 yılında yüksek zam geldi
Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı! 3 kişinin öldüğü kanlı olayın nedeni
İstanbul'da toprağın altından çıktı işçiler panikledi! Ekipler alarma geçti
İstanbul halk ekmek Ramazan pidesi fiyatını açıkladı! Fırın pidesinin yarı fiyatına
Ozan Kabak'ın İstanbul hayali: İnşallah gerçekleşir
İzmir'de fırtına nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçtu: 2 kişi yaralandı
Türkiye ve Azerbaycan muhabere birliklerinden ortak tatbikat
Otomobil fiyatına iftar! Bu sofrada iftar açmanın maliyetini duyanlar inanamadı
İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı açıklandı! 250 gram pide 3 lira oldu
Bartın'da eşine 'çöp dökmeye' gittiğini söyleyen kadın kayıplara karıştı
Yorumlar