Adana'da çalıştığı havalimanı yakınlarında kendisini ağaca astı! Tefeci iddiası

ADANA’da yaşayan Alper D. (30), çalıştığı Şakirpaşa Havalimanı yakınlarında kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi.

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Olay, dün saat 13.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Havalimanı yakınlarında Alper D.'yi, bir ağaçta asılı halde görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Alper D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Alper D.’nin cansız bedeni ağaçtan indirilerek, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Tefeci iddiası

Havalimanı’nda yer hizmetlerinde çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Alper D.’nin, tefeciden para alıp ödeyemediği ve ailevi problemleri olduğu, bu nedenle intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.