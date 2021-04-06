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Samsun'da etil alkol ve kolonya can aldı: Ölüler var

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da içtikleri etil alkol ve kolonyadan zehirlenen 2 ayrı kişi kaldırıldıkları hastanelerde hayatlarını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Havza ilçesinde ikamet eden Rahim D.(55) ile Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde ikamet eden İsmail D.(66) içtikleri kolonya ve etil alkolden zehirlendiler. Durumları ağırlaşınca özel bir hastaneye kaldırılan Rahim D. ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İsmail D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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