Bankacılığı bırakıp Kahramanmaraş'ta bu işe başladı paraya para demiyor! 4 ülke sırada
KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 38 yaşındaki Gökhan Uçar, bankacılık kariyerini bırakıp başladığı işte siparişlere yetişemiyor.
Özel bir bankada 15 yıl emek verdiği bankacılık mesleğini yoğun iş temposundan dolayı bırakan Uçar, ailesiyle beraber gezmeye gittiği Antalya ve Mersin'de topraksız üretilen çilek yetiştiriciliğine merak sardı.
Uçar, mühendis arkadaşlarının da yardımıyla Şerefoğlu Mahallesi'nde bulunan arazisine topraksız ve katlı çilek serası kurmaya karar verdi.
Modern sistemle 11 dönümlük alana 235 bin çilek fidesi eken Uçar, arkadaşlarının da destekleriyle çilek yetiştirmeye başladı.
Serasında ürettiği çilekleri 5 ay gibi kısa sürede tedarikçi firmalar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ihraç eden Uçar, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın keyfini çıkarıyor.