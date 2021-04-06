Bankacılığı bırakıp Kahramanmaraş'ta bu işe başladı paraya para demiyor! 4 ülke sırada

Serasında ürettiği çilekleri 5 ay gibi kısa sürede tedarikçi firmalar aracılığıyla Bulgaristan, Romanya, Kuveyt ve Katar gibi ülkelere ihraç eden Uçar, stresli şehir yaşamından uzaklaşmanın ve üretim yapmanın keyfini çıkarıyor.