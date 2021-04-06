BIST 1.426
DOLAR 8,16
EURO 9,67
ALTIN 457,19
HABER /  GÜNCEL

Araçları kapalı yere alsınlar! Meteoroloji uzmanından 'perşembe' uyarısı

Meteorolojinin 'perşembe' uyarısına Dr. Güven Özdemir de yeni bir uyarı ekledi. Perşembe günü itibarıyla dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Özdemir, 'Çatılardan düşecek parçalarla yaralanmalar olabilir. Aynı zamanda perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almaya özen göstermeli' dedi.

Abone ol

Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak gerektiğini belirten Dr. Özdemir, “Mart ayı soğuk geçti. Kutuplar üzerinden gelen soğuk havanın etkisiyle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi karlı geçti. Yavaş yavaş bahar ayı gelmeye başladı. Ancak kararsız bir hava durumu devam ediyor. Hava bir gün sıcak, bir gün soğuk olmaya oluyor. Vatandaşlarımızın bu havalara çok dikkat etmesi lazım. Astımı, kalp rahatsızlığı ve kronik rahatsızlığı olanlar bu hava değişiminden etkilenebilir. Bu havalarda mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamak lazım" dedi.

"Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yerlere almalı"
Perşembe günü hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini söyleyen Dr. Özdemir, “Soğuk hava cuma günü de etkili olacak. Pazar günü itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselmeye başlayacak. Perşembe günü beklenen lodos ile ilgili tedbirli olmak lazım. Çatılardan düşecek parçalarla yaralanma ihtimalleri ortaya çıkabilir. Perşembe günü vatandaşlar araçlarını kapalı yere almaya özen göstermeli. Yine ağaç altlarında bulunmamak lazım. Lodostan ağaçlar hasar görmüş olabilir" diye konuştu.

Kar yağışı görülebilecek iller
Önümüzdeki günlerde kuvvetli rüzgarlar etkili olacağını belirten Dr. Özdemir, “Perşembe gününe kadar Marmara ve Ege bölgesi kuvvetli lodos olacak. Bu lodosun etkisiyle vatandaşlarımızın tedbirli olması lazım. Yine perşembe gününe kadar doğu bölgelerindeki lodos nedeniyle çığ düşmelerine yaşanabilir. 1 Nisan itibariyle kar lastikleri çıkarıldı. Ancak yine İç Anadolu Bölgesi'nde kar olabilir. Çarşamba günü lodosun etkisiyle sıcaklık 19- 20 dereceyi bulacak. Perşembe günü itibariyle hava soğuyacak ve mevsim normallerinin altına düşecek. Yine Bursa, Sakarya, Balıkesir ve Kütahya'da kar yağışı görülebilir" ifadelerini kullandı. 

Hava ne zaman ısınıyor? Diye merak edenler
Dr. Özdemir sözlerini şu şekilde sonlandırdı: Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve Ramazan'ın ilk gününden itibaren de hava açacak."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da 10 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı Ege ve Marmara'da fırtına Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan Kanal İstanbul açıklaması: Gerçek Atatürkçüler bunu görür
Konya'daki dehşet! Çocuklarının okulu önünde kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Alman ZDF belgeledi! Yunanistan'ı köşeye sıkıştıracak gelişme
Yarından itibaren geçerli! Yalova'da uzaktan eğitim kararı
Ayak parmağı doktoru bile şaşkına çevirdi: İlk defa görüyorum
AK Parti'den Kadıköy Belediyesi'ne tepki: Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz
Nisan ayının 15'inden itibaren hızlanacak! Türkiye'ye 25 milyar dolar girecek
MHP'nin ihracını istediği Ertuğrul Kumcuoğlu partiden istifa etti
Samsun'da etil alkol ve kolonya can aldı: Ölüler var
Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı
Yorumlar