İstanbul'da 10 derece birden düşecek! Meteoroloji uyardı Ege ve Marmara'da fırtına
Meteoroloji, hava durumu raporunda fırtına uyarısı yaptı. Yükselmesi beklenen sıcaklıklar ise hafta ortasında düşüş yaşayacak. İşte Türkiye geneli hava durumu ve bazı illerde hava durumu...
Yağışlı bahar günleri sürerken kış geri dönecek. Meteoroloji’nin hava tahmin haritasına göre yarından itibaren sıcaklıklar 10 derece dolaylarında düşüş yaşayacak. İstanbul’da bugün ve yarın 18 derece olan sıcaklıklar perşembe gecesi 8 dereceye düşecek.
İç Anadolu Bölgesi de sıcaklık düşüşünden etkilenecek ve birçok ilde hafif kar yağışı görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Buralarda kuvvetli: Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.