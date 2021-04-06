Fahrettin Koca'dan Kılıçdaroğlu'na bilim kurulu cevabı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bilim kuruluyla ilgili sözlerine cevap verdi.

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Bakan Fahrettin Koca açıklamasında, ''Başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. Bilim Kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir üslupla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz. Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir. Saygılı olun.'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bir de Bilim Kurulu var. Ne dedikleri, söyledikleri belli değil. 4 Nisan itibariyle ABD'yi geçtik vaka sayısında. Dün 193 kişi hayatını kaybetti. Nasıl yönetiliyor bu ülke? Bilim Kurulu hikaye tamamen. Hiçbirisinin bilim ile ilgisi yoktur. Bilim Kurulu dediğin senin dediğin kurallara iktidar uymazsa, izzeti ikbal ile çekileceksin oradan. Tam tersi oluyor. Bilim Kurulu ayrı havada, Sağlık Bakanı ayrı telden çalıyor. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya, bilime ayıp. Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Bu mudur devleti adalet ile yönetmek?" ifadelerini kullandı.