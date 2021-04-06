Van'da kamyonet devrildi 2 ölü 3 yaralı

VAN'ın Başkale ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin uçurumdan yuvarlanarak takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan 3 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.