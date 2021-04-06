Van'da kamyonet devrildi 2 ölü 3 yaralı

Kanser hastaları hangi aşıyı olmalı? Alerjisi olanlar Çin Sinovac aşısı olsun

Ayak parmağı doktoru bile şaşkına çevirdi: İlk defa görüyorum

AK Parti'den Kadıköy Belediyesi'ne tepki: Bu bir yasal haktır, buna kimse engel olamaz