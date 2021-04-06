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Kocaeli'de 4 saat arayla koronavirüsten ölen çifte gözü yaşlı uğurlama

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81) 4 saat arayla hayatını kaybetti. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, anne ve babasının cenazesinin ardından el sallayarak gözyaşı döktü.

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KOCAELİ Gölcük Donanma Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eyigün (85) ve eşi Necmiye Eyigün (81), bazı semptomların görülmesi üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırdı. Testlerinin pozitif çıkması üzerine tedavisine  başlanan çift, daha sonra durumlarının ağırlaşması nedeniyle Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan çift, sabah saatlerinde 4 saat arayla hayatını kaybetti.

Cenazeler helallik alınması ve cenaze namazlarının kılınması için evlerinin önüne getirildi. Evlerinin önünde kılınan cenaze namazını pencereden izleyen kızları Selma Eyigün, anne ve babasının ardından el sallayarak gözyaşı döktü.

Koronavirüs tedbirleri altında kılınan cenaze namazının ardından Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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