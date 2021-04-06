Kanser hastaları hangi aşıyı olmalı? Alerjisi olanlar Çin Sinovac aşısı olsun

TÜRKİYE 'de hem Çin Sinovac hem de Alman BionTech aşısı yapılıyor. Aşı randevusu alırken kanser hastası olup kemoterapi alanlara Çin aşısı öneriliyor. Alerjisi olanların tercihi de Çin aşısı olmalı. Alman BionTech aşısı ise şeker ve böbrek hastalarına tavsiye ediliyor.

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Kronik bir sağlık sorunu olmayanların hangi aşıyı olduğu çok önemli değil. Ancak, şeker, alerji, kanser, böbrek hastalığı gibi rahatsızlığınız varsa bu noktada aşı tercihi önem kazanıyor. Türkiye'de önceden sadece Çin aşısı Sinovac yapılıyordu. Ancak Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin sahibi olduğu BioNTech aşısı da artık Türkiye'de. Haliyle aşı sırası gelenlere Alman ya da Çin aşısı tercihi sunuluyor.

Aile hekimliğinde Çin Hastanede Alman aşısı

Hangi aşıyı olmaya karar verdiyseniz Nabız uygulamasından randevu almanız gerekiyor. Eğer aşı için randevuyu Aile Hekimliğinden alırsanız aşı konusunda seçim şansınız olmayacak. Zira Alman BioNTech aşısı eksi 70 derece saklama koşulu gerektirdiği için sadece hastanelerde muhafaza ediliyor. Aşı randevusu alırken hastaneyi seçip hangi aşıyı olmak istediğinizi belirleyebiliyorsunuz.

Kanser tedavisi görenler Çin aşısı olsun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, aşı tercihinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Savaşçı, "Eğer kişi bağışıklık istemini baskılayacak ilaç kullanıyorsa, kemoterapi alıyorsa, kanser tedavisi görüyorsa veya daha önceden ağır bir nörolojik hastalık geçirmişse ilk tercihi Sinovac aşısı olsun. Ama genç, sağlıklı hiçbir hastalığı yoksa, kronik hastalığı var; ama bu saydığım hastalıklar değilse o zaman Biontech aşısının koruyuculuk oranı Sinovac aşısına göre yüzde 10 daha fazla" dedi.

Şeker ve böbrek hastaları Alman aşısını seçsin

Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Alman BionTech aşısı ile Çin Coronavac aşısı hakkında bilgiler verdi. Profesörün önerisi şöyle:

*“Obez kişiler, böbrek rahatsızlığı olan hastalar, şeker hastaları BioNTech aşısını tercih etsin. BioNTech aşısı immün sistem üzerinde uyarısı daha güçlü, daha kısa sürede yüksek antikor cevabı oluşturuyor. Aşı yapıldıktan bir hafta sonra bağışıklık önemli ölçüde oluşmaya başlıyor.

Alerjisi olanlar Çin aşısını seçsin

*Alerjisi olanlar Çin Coronavac aşısını tercih edebilir. İnaktif olan Çin Coronavac (Sinovac) aşısı bağışıklık sistemi üzerinde daha zayıf uyarı yapıyor. O nedenle de ikinci dozdan 15 gün sonra etkili bağışıklık gelişiyor. Alerjik bünyesi olanlar Coronavac (Sinovac) aşısını seçebilir.

Hangisinin yan etkisi daha fazla

Obezite sorunu olan, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, şeker, böbrek hastaları aşılara karşı daha zayıf yanıt oluştururlar. Bu tip kimseler güçlü bir aşı yanıtı için BioNTech aşısı tercih edebilirler. BioNTech aşısı, yan etki olarak daha fazla kendini gösteriyor. Bunlar, aşı yerinde ağrı, şişlik, ateş, vücut kırgınlığı gibi belirtiler BioNTech aşısında daha fazla görülüyor ama bunların hiçbiri risk oluşturmuyor, kişiyi ağır hastalık geçirme ve ölüm riskinden koruyor.

*İnaktif olan Coronavac aşısında ise bu tip yan etkiler ya olmuyor ya daha az gözüküyor. Her iki aşı da ağır hastalığı ve ölümü kesin olarak önlüyor. Şu anda yapılan aşıların tümü İngiliz mutantına karşı da etkili. Vatandaşlar hangi aşıya daha hızlı erişebiliyorsa, elde hangi aşı varsa yaptırsın. Ben Çin aşısı olan Coronavac’ı tercih ettim.”