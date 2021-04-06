Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı hedef aldılar

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Uygur paylaşımları nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan paylaşımda bulundu. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi gecikmedi.

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Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımlarından duyulan rahatsızlık nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Büyükelçi Shaobin'e "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri nedeniyle duyulan rahatsızlık iletildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sincan'ın Barın kentinde katliam yapıldığına yönelik paylaşımlarına tepki göstermişti.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi, Çin toprağının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu dünyaca kabul edilen ve tartışılamaz bir gerçektir" ifadelerine yer verildi.

"Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır" denilen açıklamada, "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadeleri tehdit olarak algınlandı.

Tepki yağdı

Çin Büyükelçiliğinin tehdit olarak algılanan bu açıklamasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Büyükelçiliğin yaptığı paylaşıma çok sayıda yorum geldi.