AB Başkanları'ndan Türkiye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den önemli açıklamalar geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün AB ile gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önemli açıklamalarda bulundu. Von der Leyen ve Michel, zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.

Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye'ye gelerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Uzun zamandır beklenen ziyaret

AB başkanları, uzun zamandır beklenen ziyareti, Türkiye'yle ilişkilerdeki "pozitif ivmeyi" ilerletme hedefi koyan 25-26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi'nin hemen öncesinde gerçekleştirdi.

Michel ve von der Leyen'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde ana başlıkların, göç konusunda iş birliği ve 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, halklar arası temaslar kapsamında vize serbestisi, üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması ve stratejik iş birliği ile Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları oldu.

"Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.

'Türkiye'deki Avrupalı şirketler önemli yatırım kaynağı'

Taraflar arasındaki ekonomik iş birliğini artırmak istediklerini belirten ve AB’nin Türkiye’nin bir numaralı ithalat ve ihracat ortağı olduğuna dikkati çeken von der Leyen, Türkiye’deki Avrupalı şirketlerin önemli bir yatırım kaynağı olduğunu ifade etti.

Von der Leyen, Türkiye’yle iş birliğini artırmak istedikleri diğer bir alanın üst düzey diyalog olduğunu, bu çerçevede öncellikli olarak iklim değişimiyle mücadeleyi ele almaları gerektiğini söyledi.

İklim değişiminin ortak bir sorun olduğuna işaret eden von der Leyen, diğer önemli bir hususun ise kamu sağlığı olduğunu belirtti.

Von der Leyen, görüşmede ele alınan diğer bir hususun ise halklar arası bağlantıyı artırmak olduğunu, Türkiye’nin geçmişte bu kapsamdaki AB programlarına katılımının faydalı olduğunu belirtti.

Türkiye ve AB arasında 2016’da imzalanan 18 Mart Mutabakatının hala geçerliliğini koruduğunu ve olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini belirten von der Leyen, Türkiye’nin bu çerçevede yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

"Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım"

Von der Leyen, sığınmacıları ve onlara ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemeye devam edeceklerini kaydederek, "Türkiye 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyor ve bu sınamayla başa çıkıyor. Sığınmacılara yönelik AB yardımının devam etmesi gerektiği konusunda kararlıyım." diye konuştu.

Aynı şekilde diğer ev sahibi ülkelere de yardımın devam etmesi gerektiğini belirten von der Leyen, AB Komisyonu’nun yakın zamanda bu konuda bir öneri sunacağını duyurdu.

Konsey başkanı Mıchel: AB'nin çıkarı Türkiye ile pozitif ilişkilerdedir

AB Konseyi Başkanı Michel, kritik görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir" dedi