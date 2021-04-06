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Fatih Karagümrük'ten Hatayspor'a tek kurşun

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u Sobiech'in attığı golle geçmeyi başardı. Fatih Karagümrük, bu sonucun ardından puanını 48 yaparak 7. sıraya çıktı. Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer aldı.

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1. dakikada Roco'nun uzaklaştırmaya çalıştığı top ceza sahası dışında Diouf'un önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Ndao'nun sağdan ortasında Mevlüt Erdinç penaltı noktası çevresinden topa vurdu ancak meşin yuvarlak üsttün dışarı gitti.

45. dakikada Castro'nun pasıyla hareketlenen Ndao ceza sahası içinde buluştuğu topu penaltı noktası üzerindeki Bertolacci'ye gönderdi. İtalyan oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

70. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağdan çizgiye inen Hedenstad'ın ortasında Sobiech yanındaki rakibine rağmen altıpas üzerinden şutunu çekerek topu ağlara gönderdi: 1-0

75. dakikada sağdan ceza sahası içine giren Boupendza kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Viviano meşin yuvarlağı çeldi.

83. dakikada Traore'nin sağdan kullandığı kornerde Diouf'un kafa vuruşunda Viviano topu çeldi. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fatih Karagümrük: 1 - 0 :Hatayspor

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Metin, Mehmet Cem Satman

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci (Dk. 90+1 Koray Altınay), Ndao (Dk. 73 Salibur), Castro (Dk. 61 Aksel Aktaş), Jimmy Durmaz (Dk. 73 Lens), Mevlüt Erdinç (Dk. 61 Sobiech)

Hatayspor: Munir, Burak Can Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Santos, Katranis (Dk. 87 Kone), Aabid (Dk. 79 Muhammed Mert), Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara (Dk. 65 Boupendza), Diouf

Gol: Dk. 70 Sobiech (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 62 Biglia (Fatih Karagümrük), Dk. 79 Aabid (Atakaş Hatayspor)

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