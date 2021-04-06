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Fuat Oktay'dan darbe imalı bildiriye çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan darbe imalı bildiriye çok sert tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan darbe imalı bildiriye çok sert tepki gösterdi. Oktay, şunları söyledi: 

"Bu, bir vesayet bildirisidir, bir darbenin ön bildirisidir.

Kimse sulandırmaya çalışmasın, ne CHP ne de başka birilerinin bunu sulandırma gibi bir hakları yoktur.

Eğer ki taşıdıkları rütbe, sıfatlar ağır geliyorsa biz onların yükümlülüklerini, ağırlıklarını hafifletmesini biliriz.

Milli iradeye kesinlikle saldırı vardır, silahlı kuvvetlere, milletin kendisine, başkomutana saldırı vardır. Buna sessiz kalacak değiliz."

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