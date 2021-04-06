Denizli'de kanaması durmayan 14 yaşındaki kızın cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde evde doğum yaptıktan sonra kanaması durmayan 14 yaşındaki Y.Ç. hastaneye kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin küçük kızın doğum yaptığının anlaşılmasının ardından polise haber vermesiyle yapılan soruşturmada annesinin sevgilisi Şakir O.'nun (41) cinsel istismarına uğradığı için hamile kaldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şakir O. tutuklandı.

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DENİZLİ'nin Baklan ilçesi Hüsamettin Dede Mahallesi'nde yaşayan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Y.Ç., evde kız bebek dünyaya getirdi. Kız çocuğunun kanaması durmayınca annesi Fadime Ç., sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Çivril Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ç.'nin doğum yaptığını anlayan sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken; anne Fadime Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Annenin alınan ifadesinin ardından sevgilisi Şakir O. da gözaltına alındı. Anne Fadime Ç.'nin sevgilisi Şakir O.'nun 9 ay önce Y.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu, anne ve kızının hamileliğini gizlediği, evde yapılan doğumda ise kız bebek dünyaya getirdiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şakir O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Anne Fadime Ç. ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.