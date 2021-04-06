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Galatasaray'da gelecek sezonun ilk transferi Aytaç Kara oldu

Kasımpaşa'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaştı.

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Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.

NTV Spor'un özel haberine göre; devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'yı ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.

Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.

Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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