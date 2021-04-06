Galatasaray'da gelecek sezonun ilk transferi Aytaç Kara oldu
Kasımpaşa'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek Aytaç Kara, Galatasaray ile anlaştı.Abone ol
Şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor.
NTV Spor'un özel haberine göre; devre arası transfer döneminde Kasımpaşa'yı ikna edemeyen sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara ile sezon sonu için anlaştı.
Kasımpaşa'daki sözleşmesi Haziran ayında bitecek 28 yaşındaki orta saha, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek.
Kara, bu sezon mavi-beyazlı forma ile 26 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergilemişti.
Aytaç Kara, son olarak Beşiktaş maçının ardından kulüp CEO'su Serkan Reçber ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.