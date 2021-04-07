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Hulusi Akar: Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiral hakkında "Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar." dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi hakkında açıklamada bulundu.

"Emekli amirallerin Montrö bildirisi art niyetli" diyen Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Türkiye'nin imajını bozuyorlar. TSK, sorumsuz kişilerin ihtiraslarına araç yapılamaz.

"Bedeli neyse ödeyecekler"
Bildiriyi yazanlar bedeli neyse ödeyecekler. Yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar."

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