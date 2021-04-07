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Manchester City, Borussia Dortmund'u rahat geçti

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Borussia Dortmund'u 2-1 yendi. Kevin de Bruyne perdeyi açtı. Marco Reus 84'te Borussia Dortmund'u ümitlendirdi. Maçta son sözü 90'da Phil Foden söyledi.

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İngiltere Premier Ligi'nde koşar adım şampiyonluğa koşan Manchester City, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Borussia Dortmund'u 2-1 yendi; rövanş için avantaj sağladı. 

Finaller dahil, Pep Guardiola Şampiyonlar Ligi elemelerinde 60. maçına çıktı. 62 maça çıkan Carlo Ancelotti'yi yakalamaya yaklaşan İspanyol teknik adam, bu turlardaki en fazla galibiyete ulaştı (32).

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