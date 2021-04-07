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HABER /  SAĞLIK

Covid-19'a yakalan her üç kişiden birinin psikolojisi bozuldu

Anadolu Ajansı

Araştırmaya göre Covid-19 görülen her üç kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor.

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Yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanan her üç kişiden birinin psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşadığı ortaya çıktı. Lancet Psychiatry tıp dergisinde yayımlanan ve ABD'den 236 bin kişinin incelendiği araştırmaya göre, Covid-19'a yakalananların yüzde 34'ünde enfekte olduktan sonraki altı ay içinde nörolojik ya da psikolojik rahatsızlık tespit edildi.

"Duygudurum bozukluğu"
Hastaların yüzde 17'sinde yaygın biçimde "anksiyete" görülürken, yüzde 14'üne "duygudurum bozukluğu" teşhisi kondu. Covid-19 yüzünden hastaneye kaldırılanlarda ise nörolojik etkilere daha fazla rastlandı.

"İskemik inmesi"
Covid-19'a rastlanan her 50 kişiden birinde ise beynin kan damarlarında daralma ya da tıkanma sonucu kan akışındaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" görüldü.

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