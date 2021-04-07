Nezleye benziyor sakın hafife almayın! COVID-19 öldürüyor

Son dönemde koronavirüs teşhisi konanların büyük kısmında nezle belirtileri görülüyor. Prof. Dr. Levent Akın, ''Şu anda COVID-19 belirtileri nedeniyle hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı var. Semptomlar nezle-grip benzeri olsa bile unutmayalım bu hastalık öldürüyor.” dedi.

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Baharla birlikte hastaneye başvurup COVID-19 teşhisi alanların büyük kısmında nezle belirtisi görülmesi akıllarda soru işareti yarattı. Uzmanlar bu durumun yol açtığı “Pandemi hafifliyor” düşüncesinin çok tehlikeli olduğu uyarısı yaptı.

Prof. Dr. Levent Akın: COVID-19 nezle-grip benzeri semptomlar gösterebilir. Zamanla semptomlarında değişim de olabilir. Şu an korona çok yaygın biçimde, benzer hızlarla hastalık meydana getiriyor. Ağırlaşma süresi hızlandı. Ölümlerde artış da mevcut. Güney Afrika mutantında da artış var. Bunun sayısının artması önlemleri daha dikkatli almamız gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu mutantta aşıya karşı direnç de var. COVID-19 pandemisi tüm yakıcılığıyla devam ediyor. Bulaş riski de arttı. Sırası gelen vatandaşlar beklemeden aşı olmalı.

Prof. Dr. İsmail Balık: Şu anda COVID-19 belirtileri nedeniyle hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı var. Ancak İngiliz varyantının daha az hastalık yaptığı, daha az ölüme neden olduğunu söylemek mümkün değil. Çocuklarda ve gençlerde artış var. Dolayısıyla ‘Hastalık nezle belirtisi gösteriyor. O zaman normalleşme başlayacak’ algısı yanlış. Semptomlar nezle-grip benzeri olsa bile unutmayalım bu hastalık öldürüyor.”

Türkiye'de 49 bin 584 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu. Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.