Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden buluşmasında tarih belli oldu

19 Haziran 2021’de Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'in yüz yüze bir araya geleceği öğrenildi.

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Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir, siyaset dünyasında merakla beklenen gelişmeyi bugünkü köşesinde duyurdu. Özay Şendir, 19 Haziran 2021’de Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bir araya geleceğini yazdı.

Brüksel’deki NATO merkezinde haftalardır hummalı bir çalışma yürütülüyor. Öncelikle merkezde çalışan tüm NATO personeline koronavirüs aşısı yapıldı. Planlamaya göre NATO çalışanlarının eşleri de aşılanacaktı ancak yine Brüksel’de yaşayan AB bürokrasisi kazan kaldırdığı için o plan şimdilik askıya alındı.

Bu telaş ve çabanın sebebi 19 Haziran 2021’de Brüksel’de yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. Hem Washington hem de Brüksel, Trump’ın Başkan olduğu dönemde gerilen ilişkileri onarmak adına bu zirveyi fırsat olarak görüyor, bunu da saklamıyorlar. Küresel salgın döneminde tüm zirveler çevrimiçi yapılıyor ama ABD merkezli AP ajansı “NATO zirve için virüssüz bölge hazırlıyor” haberlerini geçmeye başladı bile.

Biden ile yüz yüze görüşecek

Görünen o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile ilk yüz yüze görüşmesi bu zirvede olacak. Salgın nedeniyle zirve boyunca ikili görüşmeler yapılıp yapılmayacağı belli değil ama ayaküstü sohbetlerin ve paylaşılan fotoğrafların önemini biliyoruz.

Zirvede neler konuşulacak?

Zirvede Afganistan’dan çekilme ve Çin’in giderek artan etkisine karşı yapılabilecekler ana gündem maddesi olacak ama NATO ile Rusya arasında gerilen ilişkiler de ele alınacak. ABD diplomasinin teamüllerine bakacak olursak, Washington’dan beklenen telefonun 19 Haziran’dan önce geleceğini de söyleyebiliriz.