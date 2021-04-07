Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte kulislerde yaşananlar

Son dönemde ismi kulislerde sıkça geçen Fatih Terim'in kararı merakla bekleniyor. Camianın önde gelen isimlerinden destek gören Fatih Terim’in üzerinde uzlaşılması halinde seçime girebileceği belirtiliyor.

Abone ol

Galatasaray'ın mayıs ayında yapılacak genel kurul toplantısı için geri sayım sürerken gözler başkan adaylarında... Şu ana kadar Burak Elmas, Metin Öztürk ve Tuncer Hunca adaylığını açıkladı. Divan Başkanlığı'nı bırakan Eşref Hamamcıoğlu da hazırlık yapıyor. Aday çok ama üzerinde uzlaşılan, camiayı sürükleyecek bir isim henüz ortada yok. İşte bu noktada Fatih Terim'in ismi kulislerde sıkça geçmeye başladı. Camianın önde gelen isimlerinin, 'Başkan adayı' olması için tecrübeli hocanın kapısını çalmaya başladığı öğrenildi.

Sözleşmesi sona eriyor

Fotomaç'ın aktardığı habere göre; Mustafa Cengiz yönetimiyle 2+3 yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin ilk 2 yıllık bölümü sezon sonunda bitiyor. Daha önce "Benim işim saha içinde" diyen başarılı çalıştırıcının, futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet verdiği Galatasaray'a başkan olmayı belki de ilk kez ciddi ciddi düşünmeye başladığı ifade ediliyor. Ahmet Ocaklı, Ahmet Yüce, Erden Timur, Yurdeşen Karahasan gibi önemli isimlerden tam destek alan Fatih Terim'in 'çatı adayı' olarak önerilmesi halinde aday olabileceği gelen haberler arasında.

Albayrak yanında

Fatih Terim'in başkan olarak görmek isteyen ekip finansörleri de bulmuş durumda. Gelen bilgilere göre ülkenin önde gelen iş adamları Erden Timur ve Ahmet Yüce, Terim başkanlığı kabul ederse onun yönetiminde yer almayı kabul etti. Ayrıca yakın dostu Abdurrahim Albayrak da aday olması halinde Terim'e destek vermeye hazır.

İki grup çarpışıyor

Galatasaray kongresi için gözler Fatih Terim'e çevrilirken iki önemli oluşum da dikkat çekiyor. Birincisi; Mustafa Cengiz ve Adnan Polat'ın da destek verdiği Hakan Üstünberk ve Yiğit Şardan'ın içinde yer aldığı Haldun Üstünel'in de dahil olmasının beklendiği 'atkılılar' grubunun güçlü bir yönetim kurulu oluşturma planı. İkıncisi ise Ünal Aysal'ın ekibinin seçim için "liselerin" önüne reddedilemeyecek bir aday koyma çabası. Bu grubun başını Semih Haznedaroğlu ve Refik Arkan çekiyor. Ayrıca Celal Gürcan ve Ali Gürsoy da destek oluyor. O isim daha önce Cemal Özgörkey olarak öne çıkmıştı. Ancak Özgörkey rüzgarı arkasına alamamıştı.

Fatih Terim'den adaylık kararı

Milliyet'te yer alan diğer haberde ise şu bilgiler aktarıldı. Sarı-kırmızılı camiada birçok kişinin “çatı aday” olarak gördüğü ve kulübün kurtuluşu olarak gösterdiği tecrübeli ismin, konuştuğu kişilere, verdiği cevap ortaya çıktı. Fatih Terim’in, “Aday değilim ve düşünmüyorum” diyerek şimdilik başkanlık konusundaki kapıyı kapattığı bildirildi.