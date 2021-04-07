Malatya'da servis sürücüleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

MALATYA Servis sürücüleri arasında çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda öğrenci servisi sürücüleri Faruk Ekici (30) ile Ü. İ. arasında yolcu taşıma konusundan dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Bıçaklanarak öldürüldü

Kavgada Ü.İ. tarafından kalbinden bıçaklanan Faruk Ekici ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Faruk Ekici burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olan Ekici'nin cenazesi hastanede ki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.