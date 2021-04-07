Suudi Arabistan'dan flaş karar! Ramazan’da camilerde iftar ve sahur yasaklandı

SUUDİ ARABİSTAN hükümeti, Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayı boyunca ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığını belirtti.

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Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin resmi basın ajansı Suudi Basın Ajansı (SPA) üzerinden yapılan açıklamada, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl 13 Nisan'da başlaması beklenen Ramazan ayında, ülke genelinde camilerde iftar ve sahur yapılmasının yasakladığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da, toplam vaka sayısı 394 bin 169'a, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 711'e ulaştı.