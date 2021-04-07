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Şanlıurfa'da askerden dönen genç kazada hayatını kaybetti

Vatani görevini yaptıktan sonra döndüğü memleketi Şanlıurfa’da motosikletle gezmeye çıkan genç, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki Gaziantep karayolu üzerinde yaşandı. Askerlik görevini yaptıktan sonra memleketine dönen 22 yaşındaki Mehmet Karaca, motosiklete binip gezmeye çıktı.

Seyir halinde olan motosikletli, Salim Ş.'nin kullandığı 60 BD 901 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesindeki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otobüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken hastaneye giden gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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