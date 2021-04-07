BIST 1.422
DOLAR 8,18
EURO 9,72
ALTIN 457,46
HABER /  YEREL

Kahramanmaraş'ta hırsızlık zanlıları çaldıkları sigara ve çikolataları cami bahçesine gömdü

Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, girdikleri iş yerinden çaldıkları sigara ve çikolataların bir kısmını cami bahçesine gömen iki şüpheli ile sigaraları satın alan zanlı serbest bırakıldı.

Abone ol

Doğan Mahallesi'nde bir iş yerine giren hırsızlar, bir miktar sigara ve çikolatayı alarak kaçtı.

Hırsızları yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çalınan sigaraların bir kısmını sattığı belirlenen B.K. ve M.T. ile sigaraları satın alan G.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlıların ifadelerinden yola çıkan ekipler, sigara ve çikolataların bir kısmını ise mahalle camisinin bahçesine gömülü halde buldu.

Şüphelilerden G.Y, jandarmadaki ifadesinin ardından, B.K. ile M.T. ise sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Allahyar piyangosu! 8 milyon Euro'yu gözden çıkardılar
6-8 Nisan VarVar Fırsatlarını kaçırma!
İtalya-Türkiye maçı için seyircili oynanma kararı verildi
Malatya'da servis sürücüleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Trabzon'da babasının yangında evde olduğunu düşünen kadın fenalaşıp öldü
Kayseri'deki vahşet! 30 bıçak darbesiyle öldürülen kadının katil zanlısı eski koca yakalandı
Covid-19'a yakalan her üç kişiden birinin psikolojisi bozuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Biden buluşmasında tarih belli oldu
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolculara ilk yasak
Galatasaray'da Fatih Terim aday olacak mı? İşte kulislerde yaşananlar
Yorumlar