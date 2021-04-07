Fenerbahçe'de dikkat çeken Erol Bulut detayı! Sözleşmesi ortaya çıktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile 25 Mart'ta yolların ayrılmasına rağmen sözleşme gerçeği ortaya çıktı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 62'ye çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Mücadelede Erol Bulut detayı ortaya çıktı. Denizlispor maçı öncesi ilginç bir durum gözlerden kaçmadı. Fenerbahçe ile 25 Mart'ta yollarını ayıran ve görevi bırakan Erol Bulut'un sözleşmesinin halen daha feshedilmediği ortaya çıktı.

Aynı zamanda Erol Bulut'la beraber ayrılan yardımcı antrenörler Mehmet Yozgatlı, Pantelis Pantelopoulos ve İbrahim Menderes'in de sarı-lacivertlilerle sözleşmesinin halen daha devam ettiği görüldü.

Pro lisans sahibi değil

Şu anda takımın teknik sorumlusu olan Emre Belözoğlu, pro lisans sahibi olmadığı için A ve B lisansları ile normal antrenör statüsünde yer alıyor. Pro lisans sahibi Erdinç Sözer ise henüz Erol Bulut'un kontratı sonlandırılmadığı için yine antrenör statüsünde bulundu.

Erdinç Sözer'in ismi kayıtlara geçecek

Erol Bulut'la sözleşme fesih işleri tamamlandıktan sonra pro lisansı olduğu için Erdinç Sözer'in ismi teknik sorumlu olarak federasyon kayıtlarına geçirilecek. O tarihten sonra da Erdinç Sözer maç önü ve maç sonu açıklamalarıyla beraber basın toplantılarına katılabilecek.