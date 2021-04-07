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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç 'Eğitim Ödülü'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a ‘Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri’ kapsamında ‘Eğitim Ödülü’ verildi.

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 ‘Yeni YÖK’ vizyonuyla birlikte akademik alanda önemli çalışmalara imza atan Saraç, yeni ve yenilikçi adımlara devam edileceğini söyledi.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından her yıl verilen “Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri” kapsamında yer alan “Eğitim Ödülü” bu yıl yükseköğretim alanında yaptığı çalışmalardan dolayı YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ’a verildi.

“Bütün ekibim adına alıyorum'' 
Saraç, yaptığı kısa değerlendirmede, “Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) tarafından her yıl verilen “Akademi Kültür ve Bilim Ödülleri” kapsamında yer alan “Eğitim Ödülü” bu yıl bize takdim edildi. Göreve geldiğimiz günden itibaren ‘Yeni YÖK’ anlayışıyla yükseköğretimde gerçekleştirdiğimiz ‘yeni ve yenilikçi’ çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projeler nedeniyle verilen bu ödülü bütün ekibim adına aldım. TÜMBİFED’in sayın başkanına ve üyelerine teşekkür ederiz” dedi.

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