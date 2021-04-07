Galatasaray'da Emre Akbaba'dan yönetimi şoke eden talep

Galatasaray ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Emre Akbaba, yeni sözleşme için Sarı-Kırmızılılardan şok bir talepte bulundu.

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Galatasaray'da Emre Akbaba'yla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve mevcut performansı ile Galatasaraylıları mutlu edemeyen 28 yaşındaki futbolcunun temsilcisi, sarı kırmızılı kulübün kapısını sürpriz bir taleple çaldı.

İmza parası istedi

Galatasaray Yönetimi'nin yeni kontrat yapmaya sıcak baktığı ancak taraftarların 'kalsın mı gitsin mi?' tartışması içinde olduğu Emre Akbaba, menajeri vasıtası ile sarı kırmızılı kulüpten imza parası istedi. Emre Akbaba'nın temsilcisi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu için 500 bin euro imza parası talep etti.

Yönetim şok oldu

Galatasaray taraftarının 2018 yılında Alanyaspor'dan transferi sırasındaki duruşu nedeniyle 'Cimbom'un çocuğu Emre Akbaba' tezahüratı yaptığı futbolcu için gelen bu istek yönetimi tam anlamıyla şoke etti. Büyük şaşkınlık yaşayan yöneticiler, sürpriz talebi anında reddetti.

İmza parası yok

Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik direktör Fatih Terim'in bu sezon kendisine verdiği şansları yeterince değerlendiremeyen Emre Akbaba'ya kesinlikle imza parası vermeyeceklerini net bir şekilde ifade ettiler.