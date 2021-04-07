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İsmail Küçükkaya duyurdu! Futbolcuların aşılama çalışmaları başlıyor

Gazeteci İsmail Küçükkaya, "TFF Başkanı Nihat Özdemir’le konuştum. Ankara'daki toplantıda futbolcuların aşılanma kararı alınmış ve futbolcuların aşılama çalışmaları başlıyormuş." dedi.

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Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe, A Milli Takım'da 14 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş hamle geldiğini yazdı. Atilla Gökçe, Nihat Özdemir'in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, idari personeli aşılatmak talebini dile getirdiğini duyurdu. Atilla Gökçe, yazısının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:

“Aşı” talepleri gündeme geldi
"Covid 19 illeti, Dünya Kupası elemelerinde Milli Takım’ın da belini büktü. Biliyorsunuz, 14 futbolcumuz, hem milli maçlarda hem de kulüplerine döndüklerinde oynayamadılar. Bu durum sabah akşam test yaptırma, karantina, takımdan ayrı çalışma nedeniyle sporcuları ve kulüpleri zorladığından “aşı” talepleri gündeme geldi.

İzin istiyorlar
Covid 19 ve aşı konusunda TFF Sağlık Kurul Başkanı Prof. Ömer Taşer’i aradım. Canı sağ olsun, hocamızla konuşamadık. Yine de bir şeyler öğrendim. Süper Lig kulüpleri, futbolcuları ve teknik kadrolarda yer alan antrenörleri bir an önce aşılatmak amacında. Uygulanmakta olan aşı protokolunda sıralarını bekliyorlar. Ancak ücretini kendileri ödemek koşuluyla yurt dışından da aşı getirebilmek için izin istiyorlar.

Nihat Özdemir: Tüm elemanları aşılatmak istiyoruz
TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Ankara’da Sağlık Bakanı ile görüşüp talepleri iletti. Özdemir, “Sadece futbolcuları değil, hakemlerimizi, idari personelimizi, turistik hizmet veren tüm elemanları aşılatmak istiyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile konuştum. Elinden gelen yardımı yapacağını söyledi. Onay bekliyoruz” dedi."

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında konuşan İsmail Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı; "TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldığımız bilgilere göre; futbolcular aşılama kapsamına alındı. Ankara'da yapılan değerlendirme sonucu futbolcuların da aşılama kapsamına alındığını söyledi."

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