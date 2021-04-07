Süper Lig'de 33. haftada karşılaşacak 2 takımı koronavirüs vurdu

Süper Lig'in 33'üncü haftasında karşılaşacak olan Gaziantep FK ile Başakşehir'de koronavirüs vakaları tespit edildi. Antep ekibi, ikisi futbolcu toplam 4 pozitif vaka olduğunu açıklarken Başakşehir 1 futbolcunun pozitif çıktığını duyurdu.

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Gaziantep Futbol Kulübü'nde, Süper Lig'in 33. haftasında evinde oynayacağı Başakşehir maçı öncesi bütün takıma rutin olarak yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı.

Testi pozitif çıkan futbolcuların ve personellerin izolasyon ve tedavi sürecinin başlandığı vurgulandı.

Konuyla ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig’in 33. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Başakşehir ise 1 oyuncunun pozitif çıktığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu.