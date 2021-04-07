Gözaltındaki emekli amirallerin avukatı açıkladı! Meral Akşener ve Devlet Bahçeli’ye dava açacaklar

Montrö bildirisi yayımlamaları nedeniyle gözaltına alınan emekli amirallerin avukatı Şule Nazlıoğlu Erol, 104 amiralin imzaladığı bildiriye "zevzeklik" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve "apoletleri sökülsün" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dava açacaklarını duyurdu.

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"Kişilik haklarına bu kadar saldırı olabilir mi?" sorusunu yönelten Şule Nazlıoğlu Erol, "Elbette dava konusu olacak. Yasal haklarımızı da bu konuda koruyoruz ve arayacağız" açıklaması yaptı. Önceki akşam KRT TV'de yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programında konuşan Erol, ifadelerinin henüz alınmadığını belirtti. Yaşları sebebiyle gözaltına alınmayan diğer 4 amiralin pazartesi günü ifadelerinin alınacağı yönünde kendilerine bilgi geldiğini söyleyen Eren, “Pazartesi günü bunlara gel demelerinin sebebini şu şekilde yorumluyorum; iyi niyetimle, ‘nasıl olsa siz yaş nedeniyle ileri yaştasınız nasıl olsa ifadelerinizi alırız. Pazartesi gelseniz de olur’ şeklinde algılamak istiyorum. Ama soruşturmayı yürüten savcı beyle yarın gidip görüşeceğim, tekrar uzatma var mıdır, yok mudur? Net bilgiyi yarın öğreneceğim” diye konuştu.

"Adil yargılanma koşullarına aykırı buluyorum"

“Bir hukukçu olarak bana sorarsanız birinci gözaltı 4 günlük süreyi bırakın, ikinci gözaltının hiç verilmemesi gerektiğini, adil yargılanma koşullarına da aykırı buluyorum” diyen Eren devamında da, “Çünkü bu insanlar kaçacak, göçecek insanlar değil. Hatırlatmak istiyorum, Balyoz Davası sırasında da ellerinde çantalarıyla geldiler, her türlü şeyi göze alarak, asla hiçbiri de kaçmadı” diye konuştu.

Tek tek kalıyorlar, diğer suçlamalardan gelen şüphelilerle birlikte dağıtılmış vaziyetteler.

İsmail Saymaz’ın “Aynı suçlamayla getirilen amirallerle birlikte mi kalıyorlar, ayrı mı kalıyorlar?” sorusuna Erol, “Hayır, tek tek. Bu sırada diğer suçlamalardan gelen şüphelilerle birlikte dağıtılmış vaziyetteler” cevabını verdi.

"Böyle bir suçlamayı hiç beklemediklerini söylüyorlar"

Emekli amirallerin yaşanan durumu nasıl karşıladığı şeklinde soruya da Erol, “Son derece üzgünler. Böyle bir suçlamayı da hiç beklemediklerini söylüyorlar çünkü ortada bir suç olmadığını düşünüyorlar” yanıtını verdi.

Sadece Meral Akşener'e değil, MHP'nin başındaki kişiye de dava açacağız.

İsmail Saymaz, Meral Akşener'in "zevzeklik" ifadesini sorması üzerine Avukat Erol "Bu ifadeden dolayı çok üzgünler. Mutlaka yasal haklarımızı kullanacağız. Sadece Meral Akşener'e değil, MHP'nin başındaki kişiye de dava açacağız" dedi.