Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri açıklandı! Rahmi Koç 5. sırada zirvede sürpriz isim
Forbes, dünyanın en zenginleri listesini paylaştı. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, 177 milyar dolarlık servetiyle dünyada ilk sırada yer alırken, Türkiye'de Murat Ülker ise 6,3 milyar dolarlık servetiyle birinci oldu.
ABD merkezli Forbes dergisi, 2021 yılı dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Türkiye'de dolar milyarderi sayısı son bir yılda yüzde 4 artışla 27'e ulaştı. Listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer alırken, Rahmi Koç'un listede 5. sırada yer alması dikkat çekti.
Dünyada zirvede 177 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un CEO'su Jeff Bezos yer aldı. Pandemi nedeniyle dünya ekonomisinin ağır bir kriz yaşadığı bir dönemde Bezos servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara yükseltmiş oldu.
Murat Ülker Türkiye'de 1. dünyada 421. sırada
Türkiye'de ise Murat Ülker, 6,3 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer aldı. 2020 yılına göre servetini yüzde 46,5 artıran Ülker, dünyada da 421. sırada yer aldı. Ülker, geçen sene dünyada 414. sıradaydı.
Erman Ilıcak ikinci sırada
Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.