Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri açıklandı! Rahmi Koç 5. sırada zirvede sürpriz isim

Erman Ilıcak ikinci sırada

Türkiye'de listede ikinci sırada 4,4 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak yer aldı. 2020'ye göre servetini yüzde 41,9 artıran Ilıcak, dünyada 655. sırada yer aldı ve dünyanın en zengin ilk 1000 kişisi arasına giren iki Türk zenginden biri oldu.