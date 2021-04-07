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Samsun'da 55 bin TL'ye satışa çıkardı! Paradaki hatayı görünce şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, hatalı basım 200 TL'yi, 55 bin TL'ye satışa çıkardı.

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İlçede süt ve süt ürünleri satışı yapan Hüseyin Güzel, kasadaki paraları düzenlerken 200 TL'lik banknotun, diğer paralardan farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüz sağ üst köşesinde ‘200’ yazması gereken yerde iki sıfırın eksik olduğunu gören Güzel, önce paranın sahte olduğunu düşündü. Ardından bankaya giden ve banknotun gerçek olduğunu teyit ettiren Güzel, paranın hatalı basıldığı öğrenince 200 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek 55 bin liradan satışa çıkardı.

Süt ve süt ürünleri alım satımı yaptığını anlatan Hüseyin Güzel, “Tesadüfen bu 200 TL elime geçti, nereden geçtiğini de bilmiyorum. Büyük ihtimal müşteriler tarafından verilmiştir. Paranın farklı olduğunu görünce ilk etapta sahte olduğunu zannettim. Tesadüfen bir markete gittik, markette bulunan cihaza parayı koyduk. Esnaf arkadaş, paranın gerçek olduğunu söyledi ama yine de güvenemedim. Mesai başlayınca bankaya gittim ve paranın gerçek olduğunu teyit ettirdim. Paranın koleksiyon değeri taşıdığını düşündüğüm için satışa çıkardım. Uçurum bir para istemiyoruz, 55 bin liradan satışa çıkardık ama tekliflere de açığız” dedi.

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