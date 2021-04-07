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Kocaeli'de duvardan gelen gizemli sesin kaynağı bakın ne çıktı

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ'de duvardan gelen gizemli sesin kaynağı yavru kedi çıktı. Havalandırma boşluğundan çıkartılan kediyi büfe sahibi sahiplendi.

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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kozluk Mahallesi Saadettin Yalın Caddesi’nde bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfe sahibi iş yerinin havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı belirlenen kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler havalandırma boşluğunun duvarı, keserek delik açtı. Daha sonra itfaiye eri kediyi eliyle alarak havalandırma boşluğundan çıkarttı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kediyi, iş yeri sahibi sahiplendi.

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