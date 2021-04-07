Hilal Kaplan: Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu yayına ilişkin gazeteciler Gürkan Hacır, Barış Yarkadaş ve Uğur Dündar'a 'yağcılık' eleştirisi yöneltti. Kaplan, "Vallahi bunca yılın yandaşıyım ama Cumhurbaşkanımızla böyle bir tane diyaloğumu bulamazlar" ifadelerini kullandı.

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Sabah yazarı Hilal Kaplan, İmamoğlu'nun KRT TV'de konuk olduğu yayınla ilgili dikkat çeken bir yazıya imza attı. 'Yağdaş gazetecilik' başlığıyla yayımlanan yazısında Kaplan, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşa 45 günlük fatura kesen İGDAŞ üzerinden İBB'yi sponsor yaparak fonladığı KRT TV'ye konuk oldu. Gazeteci arkadaşlarımız ise gerçekten göz yaşartıcı bir performans sergiledi" sözleriyle başladı.

"Hacır, Başkan demelere doyamadı"

Kaplan, şöyle devam etti: Mesela Gürkan Hacır, 'Ben sizi ta Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'nızdan hatırlıyorum. Kitap fuarlarına gelirdi Ekrem Başkan, o zaman da Başkan diyordum, çünkü ilçe başkanıydı' diye söze başladı. Başkan demelere doyamayan Hacır şöyle devam etti: 'Başkan gelirdi, hatta Yılmaz abiden, Yılmaz Özdil'den kuyrukta bekleyip kitap aldığını, imzalattığını ve üstüne de konuştuğunu hatırlıyorum ben bizzat yani.'

Kitap almış ve üzerine de konuşmuş; gerçekten hayret ettim ben bizzat yani.

"Başkanıma da ben kendi kitabımı getirdim"

CHP belediyelerine kitap satma üstadı olarak tanınan Barış Yarkadaş geri kalmadı elbet; aldı sazı eline: 'O kadar kitaptan bahsetmişken, Başkanıma da ben kendi kitabımı getirdim. Bu kitabın yazarı benim ama mimarı Ekrem Başkan. 'Umut Yeşerdi.' T.C. tabelası asıldıktan sonra... Başkanım bunu size takdim edeyim.' (Ayağa kalkıp kitabı verir)

"Uğur Dündar 'usta gazeteciliğini' konuşturdu"

Yaş haddinden olsa gerek evden yayına bağlanan Uğur Dündar ise 'usta gazeteciliğini' şöyle konuşturdu. 'Ama Sayın Başkan, siz orda duruyorsunuz. Bizim için bir güven kaynağısınız. Her şey çok güzel olacak.'